Da giovedì 25 gennaio: “L’Altra Messina”, su Tremedia e Tempostretto [Video]

Da giovedì 25 gennaio 2018, su Tremedia ed in contemporanea on line su www.tempostretto.it, inizierà la nuova trasmissione dal titolo: “L’Altra Messina”; un talk con ospiti sui temi come, aspetti positivi a Messina, le eccellenze messinesi, perchè di Cultura si puo’ vivere. L’obiettivo, è quello di dare voce alla città positiva quale antidoto alla rassegnazione ed alla apatia sociale; si tratteranno temi, ricercando testimonianze improntate alla positività del territorio e dei cittadini”.

Uno slogan importante: “No lastimi! La frase da combattere… Lamentati si voi stari bonu! Un programma diffuso su TV e WEB, con il sottotitolo… “La citta positiva”, andrà in onda per 20 puntate da 120 minuti ciascuna, in replica ogni sabato, ore 21″.

La location: “sarà l’Auditorium dell’Istituto Collereale. La Casa di Accoglienza di via Catania, dicono dalla redazione, ci ospiterà per tutta la durata della prevista messa in onda dei venti spazi informativi. Avremo a disposizione un sito molto comodo, con la possibilità di ospitare anche il pubblico”.

La conduzione, prevederà una condivisione tra l’ideatore Antony Greco editore del quindicinale “Club” (negli anni ’90) e giornalista pubblicista, supportato da Daniela Conti (attrice). I reportage esterni, verranno curati da Francesca Stornante, spazio anche per la psicologa Ilenia Coletti e l’architetto Nino Principato. Alla regia, invece Francesco Salvo… in questo caso si tratta di un ritorno, dato che in molti lo ricorderanno come proprietario di Teletime.