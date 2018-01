San Marco d’Alunzio: Arrestato dai Carabinieri dopo aver creato disordini fuori dal locale

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, nell’ambito di predisposti servizi d’istituto finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione ai centri di aggregazione e nei luoghi della movida notturna, nella notte di domenica 14 gennaio, hanno tratto in arresto Latino Massimo Basilio 40enne di San Marco d’Alunzio, poiché resosi responsabile dei reati di violenza, a pubblico ufficiale e lesione personale.

Il prevenuto, a tarda notte, in evidente stato di alterazione psicofisica, creava confusione fuori da un locale del centro aluntino, attirando l’attenzione dei residenti e degli avventori. All’arrivo dei Carabinieri, il soggetto, senza alcuna ragione, iniziava ad inveire e minacciare gravemente i militari che cercavano di riportarlo alla calma. Non contento, il Latino, al fine di sottrarsi al controllo, si scagliava fisicamente contro uno dei militari e tentava di allontanarsi a bordo della sua autovettura, danneggiando elementi di arredo urbano ed i muri perimetrali di alcune abitazioni. Prontamente bloccato dai Carabinieri, veniva arrestato, condotto in caserma per le formalità di rito e tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Patti.