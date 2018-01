Le precisazioni, sullo spostamento di alcuni cassonetti (siti a Messina sulla Panoramica dello Stretto) per la raccolta dei rifiuti

I consiglieri del V° Quartiere, Francesco Mucciardi, Marcello Cannistraci e Franco Laimo (vice presidente vicario), in riferimento ad alcuni post apparsi nei giorni scorsi su Facebook, riguardanti la situazione dei cassonetti spostati sulla Nuova Panoramica dello Stretto, tengono a puntualizzare che: “il giorno 15.12.2017 alle ore 10 abbiamo avuto un incontro all’Assessorato all’Ambiente con l’assessore Daniele Ialacqua ed il direttore Tecnico di MessinAmbiente ing. Roberto Lisi, per richiedere lo spostamento dei cassonetti RSU e di quelli della differenziata che erano presenti (dopo l’errato spostamento operato a settembre scorso) davanti al -Complesso Residenza Paradiso- (ed al -Complesso Alleruzzo?-) n° 1330-1300, e davanti al Complesso Eden Park n° 560, in quanto stazionavano alle fermate dell’autobus (ed in un caso davanti anche ad uno scivolo per disabili e sopra le strisce pedonali)”.

I rappresentanti circoscrizionali sopra menzionati, concludono evidenziando che: “raggiunto il nostro intento, e soddisfatti di averli fatti doverosamente rimuovere e spostati più distanti dalle fermate, come richiesto dai residenti dei due suddetti complessi, ed in rispetto dell’accordo di settembre tra tutte le parti (Assessorato all’Ambiente, Circoscrizione, Messinambiente, una delegazione dei residenti del -Complesso Belvedere-), esortiamo tutte/i a ricordare soltanto i fatti, nel rispetto della verità, e non prendersi dunque falsi meriti! Grazie alle cittadine ed ai cittadini che si rivolgono a noi per le loro segnalazioni”.