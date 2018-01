Secondo il parere dell’avvocato Carlo Priolo: “Italia, un regime monarchico-dittatoriale”

Buona sera messinesi vi chiedo di leggere attentamente l'appello che sto x scrivere fra voi messinesi e provincia se ce qualcuno che al corrente di un parto avvenuto il 25/11/1954 a Messina all'ospedale piemonte sito in viale europa la bambina nata e stata lasciata in adozione all'istituto x l'infanzia di Messina sito in via san paolo oggi quella bambina a 63 anni e da tanto tempo cerca la madre naturale che all'epoca non consentì di essere nominata noi da informazioni tramandate dalla famiglia adottiva sappiamo che la madre naturale negli anni successivi alla nascita a fine anni 50 inizio anni 60 si recò a palermo x cercare la bambina ma la famiglia adottiva logicamente la caccio via inoltre si dice pure che subito dopo la nascita si racconta voci di corridoio fra il brefotrofio di Messina ed il san Vincenzo di Palermo istituto di contatto della presenza della bambina a messina che la madre naturale sia venuta diverse volte dietro il portone del brefotrofio di Messina via san paolo a reclamare indietro la bambina se poi a avuto contatti diretti con la figlia questo noi non lo sappiamo ma oggi da ricerche effettuate da me abbiamo il sospetto che fu un abbandono forzato forse la famiglia di origine a maggior ragione che dal certificato di assistenza al parto risulta che la madre naturale abbia dato x 4/5 giorni il latte materno stiamo lottando x arrivare alla madre naturale con tutte le forze ora io vi chiedo di leggere attentamente l'appello sopra citato e fare un giro di voci nei quartieri di messina compreso i paesi se qualcuno e a conoscenza di questi fatti e principalmente della nascita di quel giorno . Ripeto le nozioni fondamentali cerchiamo la madre naturale che il 25/11/1954 lasciò x sempre la sua creatura a dir poco bellissima bambina ed ottima mamma di 3 figli ed 5 nipoti vi auguro una buona serata e condividete in tanti con amici e parenti ciao ... Leggi tuttoLeggi di meno