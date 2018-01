Daniele Ialacqua, su Vittorio Sgarbi: “Alla Radio, ha detto cose sgradevoli sulla magistratura palermitana”

Il componente della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua, in un post su Facebook ha scritto: “sarebbe stato alla fine un incontro gradevole quello di oggi in Giunta con l’assessore Sgarbi, parlando di politica, cultura (ha apprezzato l’enorme tela della Sala Giunta promettendone il restauro) e varie, se non fosse stato per la sua telefonata in diretta con -La zanzara-, nella quale Sgarbi ha fatto Sgarbi”.

“Prima di andarsene gli ho fatto notare che le sue considerazioni sulla procura di Palermo sono state sgradevoli, c’e’ un processo importante in corso aspettiamo le conclusioni, certe parole in Sicilia sono macigni, abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Di Matteo non a caso. Ha risposto ribadendo le sue posizioni senza gli eccessi della telefonata”.