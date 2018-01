Giuseppe Trischitta (ME): “Alle 17, ho fatto mancare il numero legale al Consiglio Comunale” [Video]

Nella nuova seduta odierna del Consiglio Comunale di Messina, dopo che l’Assise ha esitato le modifiche allo Statuto dell’Amam, è venuto a mancare il requisito (necessario per il proseguimento della seduta) che se vi fosse stato, avrebbe consentito ai consiglieri presenti di affrontare il tema relativo ad un importante provvedimento concernente questioni di viabilità.

In proposito, il capogruppo di Forza Italia Pippo Trischitta, ha sostenuto: “alle 17, dopo aver votato la ricognizione delle partecipate e la modifica dello Statuto Amam, atti fondamentali per il funzionamento degli enti, incazzato per l’assenza del sindaco e dell’assessore Cacciola, ho fatto cadere il numero legale sulla delibera della isola pedonale in via dei Mille. Ci tenevano tanto, ma tanto da non farsi neanche vedere in Aula dalle 13 alle 17”.

E terminando, Trischitta ha evidenziato: “lunedì alle 14, ci sarà il Consiglio sull’isola pedonale. Ci saranno il sindaco e l’assessore Cacciola? Sarà fatta un’altra proroga illegittima contro quanto stabilito dal TAR?”.