Milazzo (ME): la Polizia di Stato, ha effettuato un ennesimo arresto

Dal versante tirrenico della provincia, giunge una importante notizia, che viene evidenziata (da parte di chi ne è stato coinvolto) così: “una cruenta rapina che risale al dicembre 2016 consumata nella città di Milazzo presso la biglietteria degli aliscafi Liberty Lines il reato contestato al messinese trentaseienne che stamattina i poliziotti della Squadra Mobile di Messina hanno condotto in carcere”.

“Un caso complesso che grazie all’attività d’indagine minuziosa ed efficace dei poliziotti ha trovato soluzione. Erano le 6.30 del mattino, quando un pericoloso commando travisato e armato di pistola aggrediva due guardie giurate che, addette al servizio di trasporto valori alle Isole Eolie, trasportavano ingenti somme di denaro. Una delle due veniva addirittura colpita con il calcio della pistola più volte e riportava una ferita scomposta alla clavicola ed un trauma cranico con prognosi di 20 giorni”.

“Un reato in concorso studiato nel dettaglio e con costanza dai poliziotti della Squadra Mobile che grazie anche ai numerosi testimoni escussi ed alla visione accurata delle immagini delle videocamere presenti sul luogo di consumazione del fatto, traevano in arresto, lo scorso maggio, gli altri due complici, condotti in carcere in esecuzione dell’ordinanza di misura di custodia cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto”.

“Le ulteriori indagini hanno permesso agli investigatori di aggiungere un nuovo tassello alla ricostruzione dell’episodio criminoso individuando il terzo responsabile che raggiunto dal provvedimento di applicazione la misura custodiale emessa dallo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale della cittadina del Longano è stato assicurato alla giustizia”.