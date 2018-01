Movida e Sicurezza Stradale: “maggiore consapevolezza dei giovani”

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina al fine di garantire un maggior senso di sicurezza e la tranquillità nel Capoluogo peloritano. Anche nella decorsa notte, è stata sensibilmente incrementata la presenza dell’Arma nelle zone della città caratterizzate dalla presenza di giovani attirati dalla fitta densità di locali notturni e spesso, purtroppo, teatro di eccessi attirati dalla fitta densità di locali notturni.

Nell’ottica di contemperare le due esigenze diametralmente opposte: come quella di assecondare l’esigenza di uno svago per le nostre giovani leve, assecondandone l’esigenza di divertimento, ma al contempo, limitando i disagi connessi alla c.d. “movida”, il Comando Provinciale di Messina ha organizzato un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi effettuando mirati controlli sulle principali arterie di circolazione stradale ed in particolare nelle zone centrali del Capoluogo, finalizzati al contrasto della guida pericolosa a seguito di assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti.

I militari nell’ambito del servizio, che ha visto impiegati decine di equipaggi con l’ausilio di due etilometri, hanno controllato il traffico sull’intero tratto stradale interessato dalla movida dal Viale Boccetta fino al Centro cittadino. L’intensa attività di monitoraggio e prevenzione straordinaria ha avuto, come sempre, lo specifico obiettivo di prevenire il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e prevenire i comportamenti scorretti alla guida che incidono in maniera consistente sulla “Sicurezza stradale”. Massima attenzione quindi al corretto uso dei sistemi di ritenuta per gli autoveicoli ed all’uso del casco per i centauri e verifica del rispetto del divieto di uso dei cellulari alla guida dei veicoli.

I servizi svolti sono stati dispiegati, sia nei pressi dei delle uscite dei principali locali notturni presenti a Messina, anche con militari in borghese del nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro, sia bloccando le principali rotatorie e vie di snodo cittadino del traffico veicolare, monitorando a tappetto le principali vie del Centro cittadino per tutta la notte, riportando – 12 le persone complessivamente denunciate in stato di libertà – i seguenti esiti, in dettaglio:

5 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro delle rispettive patenti di guida ;

alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, con l’immediato 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Messina poiché in evidente stato di ebbrezza, si rifiutavano di sottoporsi all’accertamento previsto. ;

alla Procura della Repubblica di Messina poiché in evidente stato di ebbrezza, si rifiutavano di sottoporsi all’accertamento previsto. ; 1 persona denunciata alla Procura della Repubblica di Messina per detenzione ai fini di spaccio di alcune dosi di stupefacente del tipo marijuana sequestrandone complessivamente poco più 2 gr. e mezzo;

alla Procura della Repubblica di Messina per detenzione ai fini di spaccio di alcune dosi di stupefacente del tipo marijuana sequestrandone complessivamente poco più 2 gr. e mezzo; 1 persona denunciata alla Procura della Repubblica di Messina poiché in possesso di coltelli e arnesi di vario genere idonei ad offendere senza giustificato motivo;

alla Procura della Repubblica di Messina poiché in possesso di coltelli e arnesi di vario genere idonei ad offendere senza giustificato motivo; 1 persona denunciata alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpresa alla guida della propria autovettura nonostante gli fosse stata sequestrata;

alla Procura della Repubblica di Messina poiché sorpresa alla guida della propria autovettura nonostante gli fosse stata sequestrata; 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Messina perché colte alla guida delle rispettive autovetture mentre diffondevano musica ad altissimo volume mediante apparato stereofonico ad elevatissima potenza;

alla Procura della Repubblica di Messina perché colte alla guida delle rispettive autovetture mentre diffondevano musica ad altissimo volume mediante apparato stereofonico ad elevatissima potenza; 08 persone segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché sorpresi nell’atto di consumare delle modiche quantità di sostanza stupefacente (marjuana, cocaina e crack).

alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché sorpresi nell’atto di consumare delle modiche quantità di sostanza stupefacente (marjuana, cocaina e crack). Inoltre, nel corso del serrato controllo, sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada per lo più relative alla guida senza patente (2) e per mancanza di copertura assicurativa (3). I soggetti colpiti dai citati provvedimenti amministrativi rientrano quasi tutti in una fascia d’età compresa tra i 19 e i 45 anni.

Complessivamente sono state sottoposte a sequestro nr. 3 autovetture e nr. 5 patenti sono state ritirate per la successiva sospensione.