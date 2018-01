Riunione mattutina, della X^ Commissione consiliare del Comune di Messina [Video]

19 gennaio 2017 – Questa mattina, a partire dalle ore 11, nell’Aula consiliare del Comune di Messina, convocata dal presidente Santi Daniele Zuccarello, si è riunita la X^ Commissione. I commissari componenti, hanno affrontato il tema riguardante la situazione venutasi a creare presso l’Istituto Comprensivo “Crispi – Pascoli”, di via XXIV maggio a Messina, dopo l’incendio di una fotocopiatrice, avvenuto alle 18 circa del 4 dicembre ed i successivi lavori di ripristino non portati a compimento in modo conforme (alla tutela ed al decoro innanzi tutto dei minori ed in secondo luogo, dell’immobile) entro lo scorso 8 gennaio.

Da quel che è stato riferito, l’Azienda sanitaria provinciale 5, ha redatto un verbale dal quale si evince che è possibile un rientro a breve di alunni e docenti nel plesso. Questo atto, una volta in possesso della dirigente scolastica Giuseppa Broccio, le consentirà di poter riaprire la struttura.

In relazione alla seduta di oggi, è possibile ascoltare l’intervento odierno del consigliere Giuseppe Siracusano del Partito Democratico. Da parte sua invece, il responsabile della presidenza Zucarello, ha chiesto di avere copia delle certificazioni.