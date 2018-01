A Messina, è nata “La Taverna del Corsaro”

Per descrivere, come è stata possibile la nascita di una nuova attività commerciale chi l’ha resa possibile ha scritto (ieri, sabato 20 gennaio in una nota): “da stasera #giovani e #famiglie possono scegliere di trascorrere una serata diversa alla Taverna del Corsaro di Angelo Corsaro (curvone Gazzi – Via Catania, 499 – Messina). Inaugurata giovedì, l’attività di risto-pub-pizzeria è la prima a #Messina ad essere a tema piratesco ed è gestita da un giovane che inseguito il suo sogno con tenacia e coraggio, decidendo di rimanere ed investire nella sua città”.

“Va premiato e supportato da tutta la comunità messinese; l’idea è stata accompagnata dal -Progetto Policoro- e dalla Filiera a supporto, premiata in occasione dell’evento diocesano -Fiera delle Idee – 2016-. Presenti all’inaugurazione don Sergio Siracusano tutor del Progetto Policoro, gli animatori di Comunità Salvatore Forestieri, Cristina D’Arrigo e Francesco Polizzotti, l’Equipe diocesana che ne hanno seguito l’iter di avvio e costituzione dell’attività. Ad Angelo gli auguri di ogni successo professionale. #illavorochevogliamo #ppolicoro #buoneprassi”.