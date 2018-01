A Roma, il 31 gennaio: “Stop agli abusi di potere”

LO STOP ALL'OLOCAUSTO DI BAMBINI, VERRA' DETTO DURANTE UNA MARCIA DI SENSIBILIZZAZIONE CHE PARTIRA' DA VIA DEI BRESCIANI PER GIUNGERE FINO A VIA ANTONIO VARISCO, CON INIZIO ALLE ORE 10

Alla fine del corrente mese nella capitale del nostro Paese, si terrà un importante evento, che gli organizzatori (facenti parte di un gruppo di cittadini che hanno subito sulla loro pelle distacchi dovuti a separazioni dai propri congiunti minori a causa di provvedimenti giudiziari) descrivono con queste parole: “in questo contesto sociale emergente non è solo il fenomeno della violenza di genere a preoccupare maggiormente, bensì tutto ciò che sta accadendo… dai bambini rubati e dati in adozione e/o in casa famiglia agli abusi di potere dei giudici e dei magistrati minorili che contribuiscono a generare ulteriormente la violenza psicologica che è di fatto percepita e dilagante in tutti i procedimenti avviati e/o finiti con veri e propri abusi di potere”.

“Purtroppo c’è ancora troppo abuso di potere nei tribunali dei Minorenni di tutta Italia, come anche nella magistratura e troppa burocrazia che non invoglia in generale a denunciare non solo fenomeni di violenza e/o di violenza subita”.

Più nello specifico quanto sta emergendo fa sorgere una domanda: “se è vero che la Legge è uguale per tutti perché deve essere un giudice (troppo spesso non super partes) a stabilire se una coppia è idonea e/o ama a sufficienza il bambino che vuole adottare? Troppe ingiustizie silenziate, l’assenza di verifiche e/o fatte superficialmente e lo stato di abbandono dell’intero sistema delle adozioni nel nostro paese. Non si sa nemmeno quanti bambini sono dichiarati adottabili dai tribunali dei Minorenni perché non esiste una banca dati e troviamo che ciò sia aberrante”.

È aberrante che i giudici ed i magistrati abbiano tutto questo potere; leggendo i giornali, attraverso internet viene alla mente un’altra riflessione: “ma quanti genitori ed aspiranti genitori adottivi sono al corrente di cosa c’è sotto? Nessuno ha indagato e sta indagando a dovere sul Tribunale dei Minorenni e ciò è nettamente peggio. Lo scopo dei tribunali dei Minorenni è demolire la famiglia, colonna portante della nostra società al solo scopo di fare business. Lo scopo di questa manifestazione è quello di far presente che sono 40 mila i bambini rubati alle famiglie per un totale complessivo di 300 mila bambini sottratti con abusi di potere ed il dato è destinato a salire purtroppo”.

Questa iniziativa, deve cercare di informare e sensibilizzare su questo fenomeno dilagante e dire: “per dire basta ai bambini rubati alla vita, rapiti con futili motivazioni ai genitori naturali, a loro volta minacciati e/o intimoriti pur di non farli denunciare. Nonostante la salvaguardia della famiglia sia un diritto costituzionale, con abusi di potere, con false se non nulle motivazioni e subdole giustificazione piovono decadimenti di patria potestà e decreti di adottabili con stati di abbandono spesso da futili motivazioni e così viene perpetrata l’alienazione genitoriale (PAS) e vengono così sottratti i bambini ai propri genitori”.

Nessuno è purtroppo immune da questa drammatica possibilità: “-olocausto di bambini- un sistema criminale spietato che spezza vite umane e/o che toglie la vita ai bambini ed ai suoi genitori. I bambini devono restare in famiglia con i propri genitori e solo se in evidente stato di violenza e/o pericolo di vita vanno realmente aiutati di certo non vanno intimoriti, minacciati e/o tolti dalle loro famiglie. I bambini non sono bancomat (ad es. 1 bambino porta una retta di 400€ al mese per un totale di 12 mila € totali) basta a questo sistema criminale. Basta abusi di potere e bambini rubati per un valore di oltre 500 milioni di €”.

“Marcia di sensibilizzazione che si terrà il prossimo 31 gennaio dalle ore 10 e partirà da via dei Bresciani (Tribunale dei Minorenni di Roma) verso via Antonio Varisco (Corte d’Appello di Roma)”.