Eleonora Pagano (Il Popolo della Famiglia): “Mettere al centro, i valori cosiddetti non negoziabili” [Video]

21 gennaio 2018 – E’ stata presente ieri (sabato 20 gennaio) ed oggi domenica, a piazza Cairoli (Messina) Eleonora Pagano componente di un sodalizio politico che ha come riferimento ideali importanti, in merito alla sua attività riferisce: “ho accolto con grande entusiasmo ecco, la proposta del “Popolo della Famiglia” che è quello di mettere al centro la Famiglia e i valori cosiddetti non negoziabili”.

“Siamo un Movimento di ispirazione cristiana, ci rifacciamo alla dottrina sociale della Chiesa, ma aconfessionale. Quindi, aperto a tutti, credenti o non credenti, uomini e donne di buona volontà che condividono con noi i valori appunto non negoziabili, la sacralità della vita e quindi la difesa della stessa dall’inizio fino alla fine…”.

