Su Rai3 questa sera, la seconda puntata di “Amore Criminale”

Questa sera su Rai3 -Amore Criminale-, la trasmissione condotta da Veronica Pivetti ed ideata da Matilde D’Errico, ci sarà spazio per la storia di -Patrizia- sopravvissuta alla violenza di un uomo.

Inoltre, approfondimento su quelli che sono gli aspetti che caratterizzano i rapporti sentimentali, per definirli dalla redazione del programma evidenziano che: “questo è molto tipico delle storie di dipendenza affettiva e di violenza psicologica. Nella relazione tu gli chiedi stabilità, gli chiedevi stabilità e, si rifiutava di avere una relazione stabile, pero’ la pretendeva da te, pretendeva da te esclusività, controllava ossessivamente se io ricevevo una telefonata, ricevevo un messaggio era un problema, quindi io quando stavo con lui se mi arrivavano inviti di sms se mi arrivavano telefonate, era un grosso problema”.

Ed infine: “dopo la separazione Mario non accetta che la moglie non risponda ai suoi comandi. Pretende che non frequenti altri uomini e vuole che resti chiusa in casa con i figli e per ottenere questo la minaccia e la perseguita ogni volta che esce con le amiche. Tiziana non si fa intimidire e più volte si reca dai carabinieri a sporgere denuncia”.