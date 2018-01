Pippo Trischitta (ME): “Fare politica, significa anche rinunciare” [Video]

22 gennaio 2018 – Nel corso della riunione (straordinaria del Consiglio Comunale) convocata oggi pomeriggio per discutere l’atto deliberativo volto al mantenimento in via permanente dell’isola pedonale di via dei Mille, non sono mancate le novità illustrate in un video realizzato dal componente del Gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Zanca, Giuseppe (Pippo) Trischitta.

In modo particolare, come lo stesso Trischitta aveva preventivato venerdì scorso si sarebbe avuta l’assenza del responsabile (in Giunta) della delega alla Mobilità Urbana, Gaetano Cacciola (proponente dell’atto) e del primo cittadino Renato Accorinti, cosa che effettivamente è successa. La mancanza poi, del dirigente, l’ingegnere Mario Pizzino, ha determinato l’impossibilità di apporre il parere sugli emendamenti presentati dai consiglieri comunali. Quindi, la seduta è stata aggiornata a mercoledì prossimo.

Il rappresentante forzista, ha affermato: “abbiamo iniziato alle ore 14, è un’ora che aspettiamo qua il sindaco e l’assessore Cacciola. Abbiamo avuto notizie, che l’assessore Cacciola sembrerebbe in vacanza per una settimana con la famiglia. E invece il sindaco non dà notizie, si cerca di contattarlo ha altro da fare, nessuno sa dov’è.

Prosegue, Trischitta: ora, io dico, ma una delibera così importante politicamente, inserita nel Programma del sindaco tu non vieni al Consiglio che ci hai fatto convocare in via straordinaria. Che il capogruppo di Cambiamo Messina dal Basso, ha fatto convocare in via straordinaria e non sei presente. E tu assessore Cacciola, non rinunci alla tua vacanza per sostenere una tua delibera? Io l’otto dicembre, non sono andato a Roma da mia figlia perchè giorno 11 non arrivavo in tempo per votare la stabilizzazione dei precari e dei vigili urbani. Fare politica, significa anche rinunciare. Tu non puoi, presentare una delibera sull’isola pedonale di via dei Mille e te ne vai in vacanza. O tu sindaco, come al solito ti fai i fatti tuoi.

L’esponente del Partito berlusconiano nel proprio intervento tra gli scranni dell’Aula di Palazzo Zanca ha sottolineato: “è un abuso d’ufficio. Il Tar, ha condannato l’Amministrazione per quest’isola. Com’è illegittima la delibera, altrettanto lo è la proroga”.