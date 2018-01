Donatella Sindoni: “Vorrei capire perchè se un medico sbaglia una diagnosi o un intervento giustamente possa essere messo sotto processo, se un ingegnere sbaglia un progetto possa essere condannato e così via dicendo per tutte le categorie ad eccezione dei magistrati”

L’ex consigliera comunale di Messina, Donatella Sindoni, in una lettera sostiene: “vorrei capire perchè se un medico sbaglia una diagnosi o un intervento giustamente possa essere messo sotto processo, se un ingegnere sbaglia un progetto possa essere condannato e così via dicendo per tutte le categorie, ad eccezione dei magistrati”.

“Perchè le sentenze vanno accettate e non discusse, perchè i magistrati possono con le loro sentenze essere considerati sempre infallibili e rovinare la vita altrui senza che nessuno si possa permettere di criticarli e mettere in discussione l’interpretazione di una Legge che il più delle volte è una vera e propria ingiustizia. In questo paese ci sono molte cose che non vanno e fra queste sicuramente urge una riforma della Giustizia perchè a emettere sentenze ci sono esseri umani non infallibili come tutti gli altri”.