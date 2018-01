Grande Fratello 15 è alla ricerca di nuovi concorrenti!

La prossima tappa delle Selezioni Ufficiali per partecipare all’edizione numero 15 del Grande Fratello si terrà Domenica 28 Gennaio 2018 dalle ore 11:00 presso Centro Commerciale Milazzo Contrada Faraone,98057 Milazzo (ME).

Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione VIP, che si è conclusa lo scorso dicembre con la vittoria di Daniele Bossari, la redazione del Grande Fratello sta lavorando alla nuova edizione del programma, quella dedicata ai non famosi.

Non è ancora stata rivelata la data di inizio del programma, ma i casting per la ricerca di concorrenti per il reality prodotto da EndemolShine Italy sono aperti e sono realizzati in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni.

Si tratta, quindi, di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma di canale 5 per partecipare alle selezioni e tentare di entrare nella casa più famosa d’Italia.

Per partecipare al provino con i redattori del programma basta essere maggiorenni e presentarsi in orario sul luogo dell’evento.

Il casting tour del Grande Fratello continuerà, poi, in altre città d’Italia.

Le date delle selezioni sono in continuo aggiornamento e sono visibili sul sito ufficiale

https://www.grandefratello.mediaset.it/casting