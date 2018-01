Il consigliere del V° Quartiere di Messina Maurizio Di Gregorio, chiede l’intervento del Dipartimento Lavori Pubblici

PER LA SITUAZIONE DI PERICOLO E DEGRADO, ESISTENTE IN VIA SVIZZERA

Uno degli esponenti politici del V° Quartiere di Messina, in questa nota evidenzia: “numerose le problematiche che sono riscontrate dal sottoscritto Maurizio Di Gregorio, consigliere della V^ circoscrizione presso la via Svizzera, dopo un sopralluogo effettuato questa mattina a seguito di numerose segnalazioni che gli abitanti hanno fatto pervenire in consiglio”.

“Il manto stradale deformato per la presenza di buche, l’assenza della scerbatura, i pali della pubblica illuminazione spesso spenti e le transenne poste dopo il crollo di una porzione di parapetto a margine del marciapiede, sono il biglietto da visita per residenti e per tutti coloro che utilizzano questo tratto di strada per poi raggiungere il viale Regina Elena”.

“Pertanto, alla luce di quanto riscontrato, ho inoltrato una richiesta di pronto intervento al Dipartimento Lavori Pubblici sperando che anche in questa porzione di territorio, seppur piccola, possa essere messa la parola fine al degrado in cui versa”.