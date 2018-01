Marco Bellantone (ME): “Buona Messina, a tutti quei messinesi che non se la sentono…”

Ieri, per i padri, le mamme ed i loro figli (alunni dell’Istituto Comprensivo Crispi-Pascoli di Messina), è stato il giorno del regolare rientro a Scuola, dopo 50 giorni; tanti ne sono passati prima di poter ripristinare una situazione di decoro e salubrità dei locali, danneggiati dall’incendio (di una fotocopiatrice della Segreteria) avvenuto alle 18 del 4 dicembre scorso, uno dei papà (Marco Bellantone) rispetto a tutta la vicenda ed al comportamento tenuto da alcuni rappresentanti degli enti coinvolti, Giuseppa Broccio (dirigente scolastico) e Federico Alagna (responsabile in seno alla Giunta Accorinti della delega alle Politiche Scolastiche), scrive: “ironicamente si espresse (la Broccio), insieme all’assessore Alagna, anche di fronte i dubbi rappresentati dai genitori, poi e solo dopo il sopralluogo, che avrebbero dovuto chiedere le istituzioni e che invece è stato invocato sempre dai genitori. Poi non si espressero più ironicamente, anzi diciamo che hanno iniziato a tacere e ad agire. Buona Messina a tutti quei messinesi che non se la sentono di mollare…”.