A Messina: “Terra Nera”, il film promosso da “Impronte” in collaborazione con la “Multisala Apollo”, “Nem” e “Gli Invisibili”

A Messina, si è lavorato coraggiosamente ad una nuova iniziativa cinematografica il cui titolo è: “Terra Nera”, un’opera che nasce dall’unione di un gruppo di giovani ragazzi messinesi. A dispetto della loro età, si sono dimostrati intraprendenti, credendo fortemente nel loro progetto sin dalle fasi relative alla stesura della sceneggiatura. Tutto questo, li ha portati ad ottenere un prodotto finale (a costo zero) che è sicuramente interessante dal punto di vista sociale. Il tema principale affrontato nella pellicola, è quello della “mafia”, esaminato in modo nuovo e con una visione personale, raccontato con un linguaggio semplice che trasferisce ugualmente un notevole impatto, lungo tutta la durata del lungometraggio, dando vita a 90 minuti di intensità.

Un’evento, che si connota come arduo e coraggioso quello intrapreso da chi ha voluto cimentarsi in questo, preferendo “il fare” al criticare, il “rischiare” al rimpianto di non averlo fatto. Una situazione, che oggi come dice Marisa Arena (una delle responsabili) è stata premiata da una città che sta rispondendo sorpresa ed entusiasta, sta plaudendo alla volontà di questi ragazzi e si sta unendo in una fitta rete di promozione a sostegno del progetto.

TERRA NERA è promosso da “Impronte”, in collaborazione con il cinema “Multisala Apollo”, l’Associazione “Nem- Nuove energie musicali e l’Associazione “Gli Invisibili” di Messina (alla quale verrà devoluto l’8% dell’incasso). Già, si registra il tutto esaurito per la prima prevista il 12 febbraio alle ore 20.30.

Sono dunque disponibili, i biglietti in prevendita per la proiezione di lunedì 26 febbraio alle ore 20.30 sempre presso la stessa Sala cinematografica. Il ticket, è fruibile al costo di 5,00 euro, puo’ essere ritirato recandosi allo “Store solidale Benefit” di via Lombardia, angolo via Napoli (Messina), oppure online tramite questo link… “https://billetto.it/it/e/terra-nera-biglietti-254171”.