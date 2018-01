L’assessore Daniele Ialacqua, condanna un episodio di razzismo

Uno degli esponenti della Giunta Accorinti, si è espresso diffondendo una missiva, prendendo posizione riguardo ad un grave fatto accaduto in queste ore. Nella stessa si evidenzia che: “l’assessore all’Ambiente, Daniele Ialacqua ha trasmesso una nota per condannare un atto di razzismo verificatosi oggi a Messina. Riportando le parole di una signora che questa mattina ha urlato contro due giovani migranti -questi neri stanno distruggendo una città, c’era un albero e lo hanno distrutto… qui era bellissimo tutto verde-“.

“Ialacqua sottolinea che i due giovani della comunità di Cristo Re stavano effettuando la manutenzione degli spazi verdi in forza della delibera -Verde bene comune- dell’Assessorato Ambiente, grazie alla quale, lo scorso anno, erano stati dati in adozione la scalinata -Rampa della Colomba- e lo spazio intorno alla fontana Basicò”.

Ed il politico, aggiunge: “mi vergogno come messinese che una concittadina possa esprimersi in questi termini, gli insulti razzisti e xenofobi urlati da quella signora sono inaccettabili e vanno condannati senza se e senza ma. Promuoverò nei prossimi giorni un’iniziativa sulla Rampa della Colomba, che porta al Santuario di Montalto, in solidarietà con i giovani migranti insultati, per ribadire che l’Amministrazione vuole contrastare il clima di odio, fomentato da certe forze politiche e da certi ambienti, che va isolato e sconfitto con i valori della democrazia, della solidarietà e dell’accoglienza. Restiamo umani”.