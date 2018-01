Anche l’Assessorato alle Pari Opportunità di Palazzo Zanca, condanna l’episodio di razzismo

Ulteriore presa di posizione, che giunge da Palazzo Zanca per mostrare lontananza dal grave fatto accaduto a Messina, in questa nota si specifica che: “l’assessorato alle Politiche Sociali, Migrazioni e Pari Opportunità, condanna fermamente l’episodio di razzismo verificatosi ieri in città, a danno di due immigrati impegnati in lavori di cura del verde a supporto dell’Assessorato all’Ambiente”.

Ha dichiarato l’assessora Nina Santisi: “l’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nell’affermazione del modello di accoglienza inclusiva ed ha posto in essere delle buone prassi apprezzate e messe in comune con la rete europea Arrival Cities. Il verificarsi di incresciosi episodi di ostilità verso fasce fragili della popolazione migrante, pur creando tristezza e sgomento, stimola ad un potenziamento dell’azione comunicativa, che chiarisca come l’attenzione di chi governa la città, sia diretta in egual misura a tutte le situazioni di disagio dell’intera comunità”.

“Mi piace sottolineare che, nonostante tutto, esiste una buona parte della cittadinanza che è solidale con la popolazione migrante e che mette in pratica concretamente azioni di sostegno, rispettando con sensibilità ogni diversa identità che vive nella nostra città. L’obiettivo da raggiungere, resta comunque l’affermazione di una società in cui siano prioritari i valori della solidarietà, del bene comune, dell’uguaglianza, dell’assenza di discriminazioni e del rispetto dei diritti di cittadinanza”.

“L’Amministrazione dà appuntamento domani, sabato 27, alle ore 10.30, alla scalinata di Montalto, Rampa della Colomba, a tutti i cittadini che vogliono condividere un momento aggregativo, in netto contrasto con il clima di intolleranza che una società civile non dovrebbe mai conoscere”.