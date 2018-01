Cateno De Luca (SV): “Ecco i miei assessori, con relative deleghe” [Video]

Questa mattina, dopo le ore 9.45 il deputato regionale di Sala d’Ercole a Palermo, Cateno De Luca, primo candidato sindaco per le amministrative del prossimo mese di giugno, ha tenuto una conferenza stampa presso il -Comitato elettorale- di via Oratorio San Francesco. In questa circostanza, ha presentato gli assessori che qualora dovesse essere eletto primo cittadino lo accompagneranno nella nuova sfida amministrativa.

Questi, sono coloro i quali De Luca ha scelto per affiancarlo nei futuri ruoli di responsabilità, ovvero: “Salvatore Mondello (Infrastrutture e Lavori Pubblici, edilizia e mobilità – pianificazione urbana e programmi complessi – risanamento e rivitalizzazione urbana), Dafne Musolino (Contenzioso – attività produttive e promozionali – Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, brand Messina – Politiche del lavoro – rapporti con il consiglio comunale – rifiuti ed ambiente), Antonio Briguglio (Politiche della Salute ed interventi igienico sanitari – attività sportive – baratto amministrativo – politiche giovanili – banca del tempo), Carlotta Previti (Piano strategico – Smart City – risorse idriche ed energetiche – individuazione e programmazione fondi extra comunali), Massimiliano Minutoli (Manutenzione beni e servizi – Cimiteri – Arredo urbano e pubblico – Acquario e dimora per gli animali – Protezione civile – Sicurezza sui luoghi di lavoro – pronto intervento), Alessandra Calafiore si occuperà di Politiche sociali e delle pari opportunità – rapporti con la comunità e con i comitati civici – politiche agroalimentari), Enzo Trimarchi (Pubblica istruzione – formazione – cultura)”.

De Luca, in post sulla propria pagina Facebook ha scritto: “vedremo se avranno la capacità di sostenere i miei ritmi ed essere all’altezza del compito. Tutto dipenderà da come si comporteranno in questa fase e da come risponderanno alle varie sollecitazioni della stampa e della città. Fino al 5 marzo tutti gli assessori saranno tenuti al silenzio stampa e parteciperanno alle conferenze stampa tematiche che terremo ogni venerdì alle ore 10 presso il nostro comitato De Luca sindaco di Messina”.

“Il 31 marzo prossimo le designazioni degli assessori e le rispettive deleghe diventeranno definitive e mi auguro che i sette nominativi prescelti supereranno questa fase di prova diversamente… saranno sostituiti il primo aprile perché Messina merita il meglio. Ogni sabato, a partire dalla prossima settimana, vi presenteremo un assessore pubblicando un video ed il relativo curriculum ed avrete modo di formulare suggerimenti ed osservazioni”.