Giuseppe Trischitta (FI – ME): “Aiutiamo Lucio”

Pippo Trischitta, il capogruppo forzista al Comune di Messina e candidato sindaco alle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno, dopo aver visionato il filmato di -Voce di Popolo-, il programma di Giuseppe Bevacqua che ha raccontato la -Storia- di un nostro concittadino meno fortunato, scrive: “aiutiamo Lucio, mandiamo un messaggio al Birrificio Messina. Il Birrificio Messina ha avuto dai messinesi tre milioni e duecentomila euro di contributi/donazioni, due capannoni gratis e tanta pubblicità”.

Ricambi socialmente: “assuma Lucio come operaio o, come chiede lui, addetto alla pulizia. Chi ha avuto deve anche dare. Dopo aver visto il video, comprenderete anche la mia grande felicità ed euforia per aver fatto dare il contributo di 180.000,00 euro alla mensa dei poveri”.