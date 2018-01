L’assessore del Comune di Messina, Daniele Ialacqua, testimone della manifestazione di stamane contro il razzismo

Tweet on Twitter

L’assessore all’Ambiente della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua, con un post su Facebook, mette in risalto quanto di positivo è avvenuto stamane ad un importante momento di condivisione, dopo un grave episodio accaduto giovedì a Messina e scrive: “oggi sulla Rampa della colomba per manifestare solidarietà e vicinanza ai ragazzi che nei giorni scorsi sono stati oggetto di invettive per il colore della loro pelle”.

Contro il virus del razzismo vi è un solo antidoto: “la mobilitazione all’insegna dei valori della democrazia, della solidarietà, dell’accoglienza, contro ogni forma di discrimazione”.