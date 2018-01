Messina: un giovane di 25 anni, ferito mercoledì sera in via del Santo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un giovane di 25 anni, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, mentre nella serata di mercoledì percorreva la via del Santo a Messina, nei pressi della Chiesa. Ad esploderglieli contro, è stato un uomo travisato da un passamontagna, come ha avuto modo di riferire la stessa vittima.

La ferita, causata dai bossoli che hanno raggiunto il ragazzo, sembrava all’inizio di lieve entità, ma successivamente si è visto che la situazione era più grave seppur non a tal punto da creare un pericolo per la sua vita. Il 25enne, immediatamente trasportato (al Pronto Soccorso del Policlinico Gaetano Martino) dai propri parenti, è stato subito operato. Non sono noti i motivi del gesto, sui quali e sulla dinamica sta indagando la Squadra Mobile della Polizia di Stato.