Voce di Popolo: “La Lezione di Lucio” [Video]

27 gennaio 2018 – Giuseppe Bevacqua editore di Voce di Popolo, si avvicina ad una persona che vive Messina meglio di chiunque altro.

Come dice lo stesso responsabile della trasmissione: “Lucio D’Antonio è una persona orgogliosa e con una grande dignità. Abbandonato da piccolo ha vissuto sempre nei collegi e negli istituti, ha perso il lavoro e vive per strada. Non beve e non si droga Lucio. Ha un solo -vizio- le sue sigarette”.

Ed un grande pregio: “conosce la vita e sa osservare. Chiediamo a lui cosa pensa della situazione della città di Messina. Accorinti, il consiglio comunale,i servizi sociali, vivere per strada e…”.