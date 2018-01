Alla decima puntata di “Non è l’Arena” su La7, Massimo Giletti intervista il ministro Marianna Madia

Dalla Redazione del programma Non è l’Arena su La7, per annunciare la scaletta odierna della trasmissione della domenica sera scrivono: “a cinque settimane dal voto Massimo Giletti protagonista di un faccia a faccia con il ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. A seguire, l’ospite previsto è il senatore Antonio Razzi che racconterà, ai telespettatori la sua esclusione dalle liste di Forza Italia”.

“Si parlerà anche di una di quelle che è stata tra le promesse fatte in questa campagna elettorale, da parte dei leader dei vari schieramenti, ovvero l’introduzione di una flat tax con l’obiettivo sia di alleggerire la pressione fiscale, ma anche di recuperare almeno in parte la forte evasione fiscale che ha raggiunto quota 132 miliardi di euro”.

In studio, saranno protagonisti del dibattito: “Carla Cantone, volto della Cgil ora candidata tra le liste del PD, l’on. Ignazio La Russa (Fdi), Luca Telese conduttore di 24 Mattino su Radio 24, l’imprenditore ed esperto di escapologia fiscale Gianluca Massini Rosati e il professore Raffaello Lupi, Ordinario di Diritto Tributario all’Università Tor Vergata di Roma”.

Massimo Giletti ritorna inoltre ad approfondire il cosiddetto -caso Bellomo-: “in occasione del concorso in magistratura, l’ex consigliere di Stato ha incontrato a Roma i suoi allievi prima delle prove. Un inviato de Non è L’Arena, ha provato a parlargli prima delle lezioni”.

Ospiti per parlare di questo argomento, due sue ex allieve, Carla Pernice che ha frequentato il corso per tre anni e Rosa Calvi che ha denunciato per prima di aver rifiutato di firmare il contratto da -borsista-. In onda anche la registrazione di una telefonata tra Carla Pernice e Davide Nalin (magistrato, ex pubblico ministero di Rovigo, già stretto collaboratore di Bellomo) attualmente sospeso dal Csm, nella quale viene chiesto alla ragazza di fare da -agente infiltrato-“.

L’Assemblea Regionale Siciliana, spesso al centro del dibattito di Non è l’arena, torna ad essere protagonista: “il documento conclusivo della Sessione della Conferenza episcopale siciliana, nel quale è stato dedicato un capitolo agli -stipendi d’oro- dell’Ars, ha provocato la reazione del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché che ha smentito assicurando che non ci sarà alcun aumento contrattuale. Sul tema sarà ospite in studio Giuseppe Milazzo presidente del Gruppo di Forza Italia all’Ars”.

“Prosegue infine, l’inchiesta su Piero Capuana, leader di una Comunità, che oggi si trova nella posizione di indagato per associazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale su minorenni che all’epoca dei fatti avevano tra gli 11 e i 14 anni. Questa volta, si sentirà il contributo di una delle ragazze che per prima l’ha denunciato in compagnia della madre. Il confronto, verrà animato dallo scrittore Stefano Zecchi, e dalla giornalista Luisella Costamagna”.