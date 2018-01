All’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palazzo Piacentini, l’intervento di CittadinanzAttiva onlus

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Da un importante sodalizio associativo cittadino, giunge una comunicazione, nella quale si fa rilevare che: “all’inaugurazione dell’Anno giudiziario è intervenuta anche l’Associazione CittadinanzAttiva Sicilia Onlus presieduta da Giuseppe Pracanica, movimento di partecipazione civica che opera in Italia ed in Europa per la promozione e tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, a partire dal bene primario della salute, con il Tribunale dei diritti del Malato”.

“L’intervento durante la cerimonia è stato curato dall’avvocato Silvana Paratore, volontaria dell’Associazione punto di riferimento per le persone con disabilità o con disagio sociale, che ha illustrato il risultato delle diverse segnalazioni raccolte dal centro di ascolto sulla giustizia di Cittadinanzattiva (PIT giustizia)”.

Ha affermato la Paratore: “per noi di CittadinanzAttiva Sicilia Onlus, il Tribunale è come un altare perché ad esso ci si rivolge per ottenere ristoro delle ingiustizie subite. Umiltà, saggezza, attenzione agli atti processuali, autonomia, libertà e serenità di giudizio scevro da qualsiasi tipo e genere di condizionamento”.

E la Paratore, riportandosi alle parole del magistrato Pino Borrè (fondatore di Magistratura democratica) ha continuato: “è quello che si desidera dai Magistrati nell’esercizio delle loro funzioni Accrescere la fiducia dei cittadini per la giustizia rientra negli obiettivi di CittadinanzAttiva sicilia. Coniugare efficienza, qualità e garanzie ed eliminare quelle incompatibilità che possono suscitare sospetti… è questo che viene richiesto ai protagonisti dell’Amministrazione della Giustizia (condizione essenziale affinchè i cittadini possano ad essi rivolgersi fiduciosi che i loro bisogni e i loro diritti troveranno il pronto e giusto riconoscimento)”.

Ha concluso l’avvocato Silvana Paratore, che presta la sua attività a titolo gratuito nell’Associazione: “come CittadinanzAttiva Sicilia onlus, siamo disponibili a promuovere e condividere possibili azioni e interventi di miglioramento con chi esercita un ruolo di responsabilità e di governo del Tribunale, con magistrati, avvocati ed operatori quotidianamente coinvolti nella gestione delle attività giudiziarie…, in un’ottica di collaborazione – e non di contrapposizione – con chi svolge il proprio impegno professionale”.

“Appassionato il ringraziamento della Paratore alle Autorità militari ed alle Forze di Polizia per l’impegno profuso ed al presidente della Corte d’Appello Michele Galluccio per aver dato voce al volontariato sociale nella Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario”.