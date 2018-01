Claudio Lozzi (Noi con l’Italia-Roma): “Sto lavorando incessantemente al mio programma per la Regione Lazio costruito sulla base delle richieste autentiche dei nostri concittadini, per il voto del 4 marzo”

"CERCHERO' DI PARLARE ALLA TESTA, NON ALLA PANCIA"

Claudio Lozzi, candidato di -Noi con l’Italia-, alle prossime elezioni regionali, specifica: “sto lavorando incessantemente al mio programma per la Regione Lazio costruito sulla base delle richieste autentiche dei nostri concittadini per il voto del 4 marzo, sarà un programma che cercherà di parlare alla testa e non alla pancia, cose realizzabili, a breve online”.

Lozzi, rivolgendosi alle persone che lo seguono, continua così: “se sarai soddisfatto di quanto da me proposto potrai votarmi nella scheda delle regionali facendo una croce sul simbolo dello scudo crociato con scritto libertas, su sfondo azzurro con sopra in alto la scritta -Noi con l’Italia- lo stesso presente sul mio profilo e scrivere di fianco il mio cognome quindi Lozzi”.