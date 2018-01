Nella odierna puntata di “Amore Criminale” su Rai3, la storia di Irene Focardi

Gli autori della trasmissione di cronaca della domenica sera di Rai3, presentare l’odierna puntata, scrivono che: “la figlia di Tina è stata uccisa dal suo ex fidanzato con un colpo di pistola. Aveva 19 anni. Nell’Anteprima di oggi, la presenza di Tina per raccontare a Matilde D’Errico come si sopravvive a questo enorme dolore, ma anche per spiegare la sua attività di aiuto alle altre donne”.

“Spazio poi, alla vicenda di Irene Focardi, introddotta da Veronica Pivetti. La donna non si amava più, e pensava di meritare i maltrattamenti che subiva. Questo accade a tutte le donne che vivono relazioni con uomini violenti. Fu uccisa a Firenze 3 anni fa dal suo compagno, Davide Di Martino. #amorecriminale #coomingsoon #rai3 #femminicidio #stopfemminicidio”.

Nel video che segue, i dettagli di questo episodio di violenza efferata, in cui è stata vittima una persona inerme.

