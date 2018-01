Sull’inceneritore della Valle del Mela, il parere dell’assessore della Giunta Accorinti, Daniele Ialacqua

Tweet on Twitter

Il responsabile della delega sull’Ambiente al Comune di Messina, Daniele Ialacqua, con questa nota dice la sua su una infrastruttura che potrebbe sorgere in un comprensorio della provincia messinese ed afferma: “avevo chiesto all’ex assessora regionale con delega ai rifiuti del Governo Crocetta di bloccare l’attuazione della Legge 9 e di cancellare le Srr ridando poteri di programmazione alle Città metropolitane ed alle ex province”.

“Preferì fare altro ovvero insistere sull’attuazione di una Legge che l’Anac definisce inattuabile, complicare la situazione con ordinanze e circolari, modificare il Piano regionale rifiuti senza tenere conto dei territori e -pasticciando- con la questione inceneritori; il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

Oggi il Governo regionale dopo la brutta -figuccia- per le dimissioni repentine del neo assessore ai rifiuti, sembra avere imboccato la strada giusta: “no all’inceneritore del Mela, eliminazione delle Srr ridando poteri di programmazione alle province, riattivazione procedure per impianti di compostaggio, nomina di Cocina a dg del Dipartimento e nomina di Angelini come consulente”.

Ialacqua, conclude così: “se tutto questo si concretizza e si vara un nuovo Piano regionale dei rifiuti che tenga conto delle indicazioni e delle richieste di sostegno dei territori e ci si muova nell’ambito dell’orizzonte della Strategia Rifiuti Zero, ritengo che la Sicilia possa uscire dal Sistema dell’emergenza prosciugando finalmente la palude del malaffare in cui sguazzano mafia e malapolitica. Intanto tutti a Milazzo, oggi, domenica 28 gennaio alle ore 15 per manifestare contro l’ennesimo minacciato ecomostro nella Valle del Mela”.