Francesco D’Uva (5 Stelle): “Oggi lo posso annunciare ufficialmente, avrò l’onore di rappresentare il MoVimento nel collegio uninominale di Messina”

Francesco D’Uva, parlamentare pentastellato uscente, annuncia la sua presenza nelle liste del sodalizio del quale fa parte, per le prossime elezioni del 4 marzo, ed afferma: “insieme ai cittadini che meritano rispetto, insieme agli attivisti che da sempre si battono per rendere più bella Messina, insieme a tutti voi che in questi 5 anni mi avete dato fiducia”.

Oggi lo posso annunciare ufficialmente: “avrò l’onore di rappresentare il MoVimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Messina, il collegio della mia città. Contro i vecchi partiti che hanno logorato Messina, contro una classe politica che ha pensato solo ai propri interessi, contro un sistema che non ha mai prodotto benefici per i messinesi”.

In queste settimane, continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto in questi anni: “stare in mezzo alla gente per spiegare il nostro programma e le nostre proposte. Solo chi vive Messina può conoscere i problemi della città”.