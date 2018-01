Noemi Pomponi (Roma): “Ho da comunicarvi una cosa importante riguardo la nostra manifestazione, del 31 gennaio”

Noemi Pomponi, una cittadina di Roma, con questo post sul proprio profilo di un importante social network, mette in evidenza: “salve a tutti ho da comunicarvi una cosa importante riguardo la nostra manifestazione del 31 gennaio… a due giorni dell evento dopo promesse e accordi con chi si occupa di dare autorizzazioni ci è stato bloccato il permesso e non ci è stato rilasciato! Avevamo tutto in regola altrimenti non avrei fatto l’evento e non ci avrei messo la faccia… ma come ben sapete diamo fastidio…, a me personalmente hanno bloccato Facebook e messenger e oscurato le miei cose”.

“Dopo l’ultima modifica apportata all’evento riguardante l’indirizzo… eravamo scesi in accordo che saremmo andati a viale Mazzini perchè ci negarono via dei bresciani ossia il Tribunale dei minori abbiamo abbassato la testa e avevamo accettato un altro luogo di incontro e di protesta ma a due giorni della manifestazione adesso ci hanno comunicato che non abbiamo permessi perchè non ce lo rilasciano. E premetto che sono intervenuti anche persone dell’onus per farcela rilasciare ma niente stanno inventando cose per non farci sentire.. c’è di fatto che a me personalmente come ad altre persone non interessa e saremmo comunque in via dei bresciani numero 32 il 31 gennaio 2018 alle ore 10″.

“Ora io comprendo il disagio che ci hanno causato comprendo che magari sto passando per quella sbagliata comprendo il fatto che ora sarete arrabbiati!! Ma vi dico!! Mamme, papà, zii, zie, nonne, nonni, voi nonostante non ci sia un permesso sarete pronti a combattere lo stesso? O vi farete intimorire e vi farete fermare da loro, da un sistema malato che sta avendo paura? Io con altri genitori e con il sostegno dei ragazzi del Partito affronteremo tutto e tutti senza paura… con il sostegno di giornalisti che saranno presenti”.

“Noi lotteremo e faremo la nostra manifestazione, perchè è un nostro sacrosanto diritto di farci sentire. Si tratta dei nostri bambini, che hanno bisogno di noi. E dico pure, un giudice, un tutore, un assistente sociale che farebbero al nostro posto? Io dico, che avrebbero fatto di peggio, perchè i figli non si toccano. Quindi, perchè farci fermare da una autorizzazione, da un permesso non dato perchè ci stiamo ribellando? Io penso, che bisognerebbe scendere comunque senza opporre resistenza per far valere i nostri diritti e quelli dei nostri figli. Ricordatevi, non siamo soli ma se tutti si tirano indietro abbiamo già perso in partenza”.

“A riguardo sono molto delusa anch’io perchè ci avevano assicurato i permessi fino a stasera ma poi non ce li hanno dati! Non scordiamoci, è nostro diritto, sappiate che non bisogna avere paura perchè la paura fa il loro gioco. Sappiate che persone di colore, scendono a manifestare nel nostro paese anche senza permesso perchè in questo caso non hanno paura”.