Maura Manca (psicologo clinico, psicoterapeuta, esperta in Psicodiagnosi in ambito clinico e giuridico peritale, dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo presso la Sapienza di Roma, direttore della testata giornalistica -AdoleScienza- che si occupa di adolescenti, genitori e scuola) intervenuta in questi giorni alla trasmissione di Rai1 -a Sua immagine-, condotta da Lorena Bianchetti, ha affermato: “non esistono ragazzi cattivi, esistono ragazzi incattiviti, soli, abbandonati a se stessi, senza punti di riferimento, regole e mal-educati”.

Ed infine: “il disagio sociale crea emarginazione e stigma, la Scuola non è pronta ad accogliere ed integrare la devianza, sul territorio non ci sono strutture sufficienti, la società non investe dimenticandosi gli elevatissimi costi individuali e sociali della devianza minorile. I dati sono allarmanti, calcolando che parliamo di adolescenti dagli 11 ai 19 anni che non vivono in condizioni di rischio”. ‬