Università di Messina: il rettore Pietro Navarra, annuncia le proprie dimissioni

Da una nota diffusa dall’Ufficio stampa della principale Istituzione formativa cittadina, si evince quanto segue: “in apertura delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il prof. Pietro Navarra ha annunciato che si dimetterà dalla carica di rettore, a seguito della candidatura in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Il prof. Navarra formalizzerà le dimissioni nei prossimi giorni, dopo avere completato gli atti amministrativi ancora pendenti”.

“Gli organi collegiali hanno approvato due importanti stanziamenti. Il primo riguarda il progetto per la realizzazione della Biblioteca centralizzata che sorgerà nel plesso della sede principale dell’Ateneo. Per i lavori sono stati stanziati 6,9 milioni di euro. Si tratta della seconda fase del progetto che prevede anche la ristrutturazione dell’ex Biblioteca regionale (i cui locali saranno destinati a uffici), per la quale è già stato aggiudicato l’appalto ed è ora in via di definizione la stipula del contratto”.

“Inoltre, sono stati destinati 800mila euro al recupero dell’antico portale, che sarà ricollocato davanti alla facciata di piazza Pugliatti. Posizionato attualmente all’interno interno dell’Università, dal lato di via Giacomo Venezian, il portale – la cui origine si colloca tra il secondo e il terzo decennio del 1600 – è uno stupendo esempio di stile manierista e costituiva l’ingresso principale del Collegio dei Padri Gesuiti (definito -Prototipo- poiché il primo fondato nel mondo dalla Compagnia di Gesù di S. Ignazio di Loyola). L’obiettivo è quello di restituire questa testimonianza nel senso più autentico, perché si potrà finalmente varcare per introdursi all’interno dell’Ateneo e, allo stesso tempo, diventerà parte integrante dello scenario della piazza. Entrambi i progetti saranno illustrati nel dettaglio nei prossimi giorni”.