Carlo Priolo (avvocato – Roma): “I genitori protestano”

di Carlo Priolo

I genitori protestano davanti al Tribunale dei minorenni di Roma – Auschwitz – via dei Bresciani 32, dove si decidono le sorti di -orfani di genitori vivi-. Le forze dell’ordine hanno impedito la marcia non autorizzata. Gentiloni, Renzi, Berlusconi invece di torturarci con quelle penose ovvietà che narrate con voce seria e la pancia gonfia, mandate le forze dell’ordine dentro il campo di concentramento di Auschwitz per arrestare qualche magistrato con evidente difetto cognitivo (lo so che i gatti non sono tutti grigi, ma quelli di altro colore dovrebbero essere dalla nostra parte)”.

“Li nel campo di concentramento campano alla grande tutte quelle serve e cosiddetti consulenti che speculano sulla carne viva e le lacrime dei bambini. Una truffa legalizzata gigantesca con al centro i lager di Stato, le case famiglia, i luoghi dell’accoglienza. Come dice Gentiloni là dove non vengono alzati i muri. Il buon Gentiloni a forza di frequentare il banditore Renzi ha dei vuoti di memoria. Le case famiglia sono strutture protette dove la trasparenza è un sogno lontano”.

“I magistrati minorili e i loro vassalli sanno che la Legge regionale n. 41/2003 prescrive esattamente il contrario (luoghi aperti al territorio e possibilità per tutti di entrare e visitare). Ma è più conveniente celare, nascondere l’orrore e le torture altrimenti scoppierebbe la Guerra Civile. Pochi giorni ancora e posto nomi e cognomi. Continuate a denunciarmi, perdete solo tempo. Più mi denunciate e più vi accuso. La difesa dei bambini è -un atto dovuto. Convertitevi, è meglio per tutti, anche se diventate poveri-“.