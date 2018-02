Giuseppe La Face: “Questa scritta non rappresenta il sentimento dei messinesi, dei ragazzi messinesi ed in particolare delle ragazze e dei ragazzi dello storico Liceo La Farina”

Tweet on Twitter

L’avvocato, ed ex assessore provinciale Giuseppe La Face, con questa nota esprime il suo parere su una grafia apparsa sul prospetto di un edificio scolastico cittadino, ed evidenzia: “questa scritta non rappresenta il sentimento dei messinesi, dei ragazzi messinesi ed in particolare delle ragazze e dei ragazzi dello storico Liceo La Farina”.

“Mani scellerate che dovrebbero vergognarsi per avere, con il loro stupido gesto, tentato di infangare l’onore ed il prestigio delle donne e degli uomini che in ogni parte del mondo, ormai da tanti anni, portano alta la bandiera dell’Italia, della Sicilia e di Messina in particolare. Onore ai Leoni d’Aosta”.