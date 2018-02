Noemi Cataleya (Roma): “Ieri, è stato solo l’inizio di una grande battaglia da combattere tutti insieme”

Noemi Cataleya, una cittadina residente a Roma, ha comunicato attraverso una nota riguardante la manifestazione organizzata per difendere i diritti dei minori in via dei Bresciani, 32, innanzi al Tribunale, quanto segue: “ieri è stato solo l’inizio di una grande battaglia da combattere tutti insieme! Ci sono persone che nonostante vivevano distanti in altre città, sono venute fino a Roma. Persone che nonostante difficoltà economiche sono riuscite a raggiungerci”.

“Ieri, ho visto e conosciuto persone determinate, persone che amano i propri figli e i propri nipoti! Noi ci siamo non molliamo mai e continuiamo la nostra battaglia per riprenderci i nostri bambini che hanno bisogno di noi! Io ci sto…, grazie a chi c’era e grazie a chi ci ha sostenuto. Sopratutto grazie ai #ragazzi di #forzanuova #LOTTARESEMPREARRENDERSIMAI”.