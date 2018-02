Palermo: “Incontro con l’autore” , Federico Li Calzi

Per comunicare un importante incontro che si terrà nei prossimi giorni, diamo notizia questa nota ove si evidenzia che: “Federico Li Calzi sarà protagonista a -Spazio Cultura – Libreria Macaione” di Palermo sabato 10 febbraio alle ore 17.30 per presentare la sua nuova raccolta di poesie -Tutto uguale a prima-. Un titolo che sorprende dopo il romanzo d’esordio -Nove Periodico- (2014) e le due precedenti sillogi -Poetica Coazione- (2009) e -Dittologie Congelate- (2012). L’animo sensibile dello scrittore siciliano torna a imporsi sulle scene regionali, suscitando apprezzamenti e attenzioni tra addetti ai lavori ed un pubblico sempre più ampio. L’incontro con l’autore si terrà nella storica libreria Macaione di Palermo (via Marchese di Villabianca, 102), fondata nel 1943 e divenuta in questi anni spazio culturale di riferimento grazie all’esperienza dell’imprenditore ed editore Nicola Macaione”.

“Ad introdurre i dialoghi poetici sarà l’organizzatrice dell’evento Deborah Annolino, manager dello Studio AD Communications. A quel punto sarà una conversazione a più voci tra Federico Li Calzi e i letterati di Spazio Cultura per dare al pubblico un’immagine viva dei sentimenti favorendo la fruizione del libro come momento di libero, dal gusto romantico. Temi centrali dell’opera sono l’amore, la nostalgia, l’infanzia, la notte tutti accomunati dalla musicalità del verso che in questa terza opera evolve dolcemente. Da tempo la Libreria palermitana ha reso la poesia tra i protagonisti principali dei suoi eventi”.

Spiega il titolare Nicola Macaione: “il nostro obiettivo è svolgere una selezione accurata delle opere per proporre al pubblico la qualità e l’autenticità. Negli anni abbiamo costituito, in modo del tutto gratuito e spontaneo, un circolo interno di letterati, scrittori e poeti a sostegno della cultura. Gli stessi sono rimasti piacevolmente colpiti, per ritmo e musicalità crescenti, dall’opera -Tutto uguale a prima-. In un tempo in cui tutto si passa e si consuma rapidamente, la poesia non perde il ruolo e la capacità di creare nel quotidiano momenti di riflessione e meditazione per la vita stessa. Organizzare iniziative di poesia è una sfida per i librai ma anche per gli autori”.

“Reduce da numerosi successi nella provincia di Agrigento Federico Li Calzi descrive la presentazione del nuovo libro a Palermo come un impegno nel divulgare la cultura sul territorio e nel far avvicinare i lettori al mondo della poesia. Per vivere un viaggio attraverso i sentimenti, coltivare la coscienza collettiva, migliorare il rapporto con il proprio mondo interiore. A fine evento l’autore risponderà a domande e curiosità del pubblico, autografando le copie del libro, disponibili all’acquisto. Arricchirà l’appuntamento, la degustazione pregiata e gratuita di vino, bianco e rosso, della Nobile Casa vinicola -Riserva Conti di Sant’Andrea-. L’iniziativa, è aperta alla cittadinanza. Per informazioni e adesioni contattare la Segreteria organizzativa info@adcommunications.it”.