Tre tunisini, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Messina

Con questa nota, i rappresentanti delle forze dell’ordine che hanno agito per tutelare la Giustizia, evidenziano: “sbarcati lo scorso martedì sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Messina tre Tunisini condotti presso le camere di Sicurezza in attesa di essere giudicati con rito per direttissima”.

“Bougatef Houssem di anni 28, Rouis Amine di anni 29 e Douiri Souflenne di anni 40, dall’attività di indagine svolta dai poliziotti risultavano destinatari di decreto di espulsione con divieto di rientrare in Italia per un periodo di anni 5. L’inottemperanza della disposizione in palese violazione della normativa in materia di Immigrazione il motivo alla base della misura coercitiva”.