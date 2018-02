C.C.D.U. (Trento): “Campagna di sensibilizzazione su TSO, allontanamenti facili e Scuola”

Da quanto pubblicato dai responsabili di un importante sodalizio, che si batte in favore dei diritti dei minori, si evince che: “il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ha dato l’avvio ad una campagna di sensibilizzazione sul trattamento sanitario obbligatorio, allontanamenti dei bambini dalle famiglie e Scuola. Questa campagna coinvolge i candidati di ogni colore che si presenteranno alle prossime elezioni”.

Ad ognuno sta vendo inviata una lettera dove i punti salienti in essa contenuti sono: “trattamento sanitario obbligatorio. Si moltiplicano le segnalazioni di abusi e violenza. Il ricovero coatto, che la cosiddetta Legge Basaglia intendeva un’extrema ratio, viene quotidianamente applicato con grande discrezionalità – oltre ventimila l’anno – e, come spesso riferiscono i media, con esiti tragici. Secondo un sondaggio GPF, commissionato da noi, gli italiani sarebbero favorevoli a una riforma del TSO in senso garantista”.

“Allontanamenti -facili- dei bambini dalle famiglie. Gli episodi di cronaca sono innumerevoli. Secondo un’indagine parlamentare1 solo il 7% dei minori allontanati è vittima di abuso e maltrattamento mentre quasi la metà degli ospiti con meno di 18 anni (46%) viene accolta nelle strutture residenziali per problemi economici, incapacità educativa o cosiddetti problemi psico-fisici dei genitori. Spesso la decisione è motivata da diagnosi psichiatriche che, non essendo sostenute da alcun riscontro di laboratorio, sono per loro natura soggettive e opinabili. Medicalizzazione della Scuola. A dieci anni dall’entrata in vigore della Legge che riconosce e tutela i DSA, anche nelle sedi istituzionali si comincia a discutere della legittimità e della costituzionalità della norma, come sollevato in un convegno dello scorso 25 ottobre 2017 al Senato. A oggi ci sono centonovantamila ragazzi certificati come affetti da dislessia o da altri disturbi specifici dell’apprendimento”.

“Vi terremo informati sull’andamento della campagna, in particolare sulle risposte o mancate risposte che pubblicheremo, in ordine di data di ricevimento, sui siti e social network, sulla stampa, ecc. al fine d’informare i cittadini interessati”.

Riferimenti:

1) http://www.camera.it/temiap/2015/05/06/OCD177-1252.pdf Allontanamento di minori dalla propria famiglia e loro accoglienza in strutture esterne e/o familiari.

2) https://www.orizzontescuola.it/disturbi-specifici-apprendimento-palmieri-scuola-si-diagnosticano-disturbi-nemmeno-esistono/.