A SANREMO L’ARISTON E’ STATO INFIORITO

Stiamo migliorando. Da quanto si evince da qualche foto, i preparativi a Sanremo si colorano sempre di più. E dopo l’infioritura di Noto, apprezzerete anche quella dell’Ariston, che durante la notte, lontani da occhi indiscreti, addetti al “Ciuri Ciuri” hanno così addobbato l’ingresso del teatro, che a dire il vero ha ripreso colore, visti i tubi che , fino ad ieri, pendevano d’avanti le vetrate del foyer del teatro, oggi abbiamo avuto una più allettante visione del disegno, che si rifà a quello dello spot, dove i tre protagonisti, Baglioni, Hunsiker e Favino, si accingono a dipingere una parete. Le altre novità le vedrete durante la pubblicazione dei prossimi video, dove Ronny, in compagnia di speciali e preparati “Opinionisti”, cercherà ogni giorno di redigere una classifica in anteprima, dei cantanti che si esibiranno durante la serata. Altro che anticipazioni, queste saranno vere e proprie rivelazioni. Ma non ditelo a nessuno. Il fatto è che la maga “Cleopatra” soubrette di fama, e non diciamo altro, grazie al detto “Ditelo con i fiori” darà anche lei delle anticipazioni in anteprima, ma le sue riguarderanno l’anno precedente. Sarà un vero delirio. Dopotutto è iniziato Sanremo. Evviva Sanremo.