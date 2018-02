Marco Di Stefano (Noi con l’Italia – Roma): “Non sono candidato, alla Regione”

"PERCHÉ CIOCCHETTI COME SPIEGA BENE IN UN SMS INVIATOMI, HA RITENUTO CHE NELLA LISTA -NOI PER L’ITALIA UDC- NON CI DOVESSERO ESSERE CANDIDATI CHE POTEVANO METTERE A RISCHIO L’ELEZIONE DEL SUO CANDIDATO"

L’onorevole Marco Di Stefano, scrivendo questo questo post su Facebook evidenzia: “non sono candidato alla Regione perchè Ciocchetti come spiega bene in un sms inviatomi, ha ritenuto che nella Lista -Noi per l’Italia – UDC-, non ci dovessero essere candidati che potevano mettere a rischio l’elezione del suo candidato, motivando il fatto che la sua comunità è fuori da cinque anni dalle istituzioni ed io avrei potuto con il mio potenziale consenso, far svanire la rinascita della stessa”.

“Come se la Lista di un Partito fosse un fatto personale o una setta. Ha affrontato temi da -forcaiolo- con veline e gossip tradendo lo spirito garantista di questo Partito che giustamente ha deciso di candidare Formigoni condannato in primo grado. E nel collegio più importante d’Italia, lo stesso Ciocchetti indagato per corruzione nella vicenda case e uffici a sbafo dell’immobiliarista Sergio Scarpellini”.

“Per cui, chiedo scusa alle centinaia di amici che erano pronti a sostenermi in questa campagna elettorale. Per il momento, possiamo limitarci a non votare -forcaioli-, candidati alla Camera e alla Regione con indagini per corruzione che nulla hanno a che fare con la storia del simbolo che rappresentano. Vi prego, meglio 5 Stelle che gente come Ciocchetti o Massimiliano Maselli. Siccome sono sempre garantista, auguro alla comunità di Ciocchetti capitanata e rappresentata da numerosi indagati per corruzione, di risolvere al più presto e nel migliore dei modi i loro problemi, soprattutto ad un’altro amico anche lui agli arresti per corruzione, Ignazio Cozzoli, a cui va tutto il mio affetto e augurio. Caro Ciocchetti, la mia comunità non è garantista per se e giustizialista per il prossimo”.

“Questo è il motivo, per cui hai fatto il diavolo a quattro per confrontarti elettoralmente contro di me; tra la gente non avresti avuto scampo. Ci vediamo al centro storico in campagna elettorale”.