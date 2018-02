Per l’avvocato Maximiliano Granata: “Il Grande Mauro Mellini, mi conosce molto bene”

Scritto dall’avvocato Maximiliano Granata.

Agli amici del movimento Nazionale: Città di Cosenza, siamo caduti nel ridicolo, un sito denominato Iacchitè dove scrive un certo Michele Santagata, già condannato per rapina e detenzione d’armi e Gabriele Carchidi (direttore Responsabile) che dopo 4 condanne per diffamazione rischia 30 mesi di galera, cita il grande Mauro Mellini. Francamente con Mauro discutiamo di altro, di argomenti importanti per il paese.

Caro Mauro rievocando i nostri tramonti estivi, abbiamo discusso piacevolmente dei temi di Giustizia e tu hai dedicato un opuscolo sul caso Cosenza . È stato creato un movimento nazionale di Giustizia che muovendo i suoi primi passi ha organizzato dei convegni dal titolo questa Giustizia può colpire anche te nella città di Roma, Cosenza e Messina. Il 25 Febbraio 2018 saremo a Catania . La nostra storia, le nostre idee il nostro percorso sarà quello nazionale .

Cari amici garanti di una Giustizia giusta, il valoroso Francesco Bongiovanni (coordinatore degli eventi), il noto giornalista Gianfranco Pensavalli, lo storico e scrittore Gaetano Immè, l’ing. Carmelo Cascio (presidente Associazione Solidarietà e Legalità), per citarne alcuni vi informo con la solita ironia che ci contraddistingue che esiste un sito denominato iacchite dove scrive un certo Michele Santagata, già condannato per rapina e detenzione di armi e Gabriele Carchidi (direttore Responsabile del sito Iacchite), che dopo 4 condanne per diffamazone rischia 30 mesi di galera.

Costoro sarebbero i coloro i quali invocano il giustizialismo nella città di Cosenza e Gabriele Carchidi non fa mistero nei sui post di essere stato vicino al MoVimento cinquestelle. Ricordo a me stesso che la Calabria è terra di illustri giuristi. Ciò, purtroppo, conta oggi poco, si è soppresso il significato di questo dato storico. Quello che debbo ricordare a me stesso, perchè tutti voi lo sapete e lo patite nella vostra vita quotidiana, che la Calabria è terra di grandi, quotidiane, intollerabili ingiustizie. Non si può parlare seriamente, serenamente di diritto là dove spesso è calpestato dalle stesse leggi e nell’applicazione di esse che si definisce “Giustizia”.

Il diritto come astratta entità, che prescinde da simile realtà,non esiste, è una menzogna, uno strumento con il quale si realizza il suo contrario. Del resto la filosofia, non solo quella, di Benedetto Croce, ci ha trasmesso almeno questo: che il diritto è espressione della ragione pratica. E la pratica dell’ingiustizia è tale da prevalere contro ogni pretesa di arroccarsi in altra conoscenza astratta di qualcosa che la prassi ignora e cancella. La finezza del ragionamento giuridico, la correttezza dell’interpretazione delle leggi, delle norme, nella scala gerarchica discendente dalla Costituzione, è scienza meramente propedeutica, necessaria a valutare l’ingiustizia in cui, poi, di fatto, il diritto si incarna . Di fronte ciò cosa puo’ rappresentare Iacchite, il sito del nulla, il sito dell’incomprensione del diritto.