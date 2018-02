Torna questa sera su La7, “Non è l’Arena”

Torna questa sera -Non è l’Arena-, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, con ospiti in studio: “il leader della Lega Matteo Salvini (il protagonista del nuovo faccia a faccia politico), questo a quattro settimane dal voto per una intervista con il candidato premier sia su temi di attualità molto importanti come lo scontro a fuoco avvenuto ieri a Macerata, nel quale Luca Traini, 28 anni (già candidato con la Lega a Corridonia (MC), durante le ultime elezioni amministrative) ha aperto il fuoco contro alcuni cittadini migranti, ferendone quattro”.

Tra gli altri interventi, anche quello di Vittorio Sgarbi per, approfondire l’argomento relativo allo scontro avuto giovedì scorso a -Piazza Pulita- con Corrado Formigli, riguardo al tema delle -baby gang- a Napoli e legato al duro attacco di Adriano Celentano dalle colonne del Fatto Quotidiano. Presente inoltre, Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, il 17enne accoltellato a Napoli lo scorso 18 dicembre.

Vi sono molte promesse fatte dai politici in questo periodo, come quella dell’introduzione di una flat tax, per andare verso una stretta per la lotta all’evasione fiscale e l’abolizione della Legge Fornero. Per parlare di tutto ciò, Guido Crosetto (FI), Maurizio Lupi (NCI), Alessandra Moretti (PD) e l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. Non è l’Arena, tornerà ad affrontare anche il cosiddetto caso “Bellomo”.

Al centro del dibattito, l’Assemblea Regionale Siciliana con in prima pagina il documento conclusivo della Sessione della Conferenza episcopale siciliana, nel quale è stato dedicato un capitolo agli “stipendi d’oro” dell’Ars. Ciò, ha provocato la reazione del presidente dell’Ars, l’onorevole Gianfranco Miccichè che ha smentito assicurando che non ci sarà alcun aumento contrattuale.

Ne discuteranno: “Giuseppe Milazzo (presidente del Gruppo di Forza Italia all’Ars), Antonio Ingroia (candidato nella Lista del popolo per la Costituzione) e Don Cosimo Scordato (docente della Facoltà teologica di Sicilia e Rettore della chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria di Palermo)”.