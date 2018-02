Maurizio Rella (CMDB): “Esistono, problemi di igiene socio-sanitari legati all’incolumità pubblica nella zona -Tirone-“

L’architetto Maurizio Rella, consigliere comunale di Cambiamo Messina dal Basso con questa nota inviata al sindaco Renato Accorinti ed agli assessori, Sergio De Cola e Nina Santisi, avente ad oggetto i problemi di igiene, socio-sanitari e l’incolumità pubblica nella zona -Tirone-, delimitata dalla via Degli Angeli e la scalinata Sergi, proprietà Terzo Ordine Francescano, afferma: “si segnala ai nominativi in indirizzo la grave perdurante situazione sanitaria che si verifica nella zona di cui in oggetto per il costante accumulo di rifiuti che si determina, nell’area in questione”.

Continua Rella: “per via del deposito di rifiuti che verrebbero lanciati dalle finestre del Palazzo nel terreno sottostante, detto edificio, risulterebbe occupato abusivamente pur trovandosi in condizioni vetuste e privo di ogni condizione di sicurezza e igienico sanitaria. L’intera area risulta abbandonata da anni e lasciata nel più totale abbandono da anni, in qualche occasione si sono verificati incendi e continua ad essere ricettacolo di materiale di risulta con presenza di blatte e ratti”.

L’esponente ciemmeddibino, conclude: “si chiede che l’Amministrazione, per quanto di competenza, verifichi lo stato dei luoghi e l’eventuale presenza di persone che vivrebbero anche con bambini nel Palazzo in questione in condizioni disumane, nel contempo intimi all’Ente proprietario il ripristino di condizioni di sicurezza, sanità e decoro in tempi rapidissimi e nel caso di inadempienza intervenire agendo in danno ai proprietari”.