Messina: tre giovani arrestati dai Carabinieri dopo una rissa.

Nella decorsa notte, a Ficarra, i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di rissa in concorso e lesioni aggravate, L.G. 28enne pattese, M.F.T. 31enne messinese e M.P. 37enne anch’egli messinese.

In particolare, nel corso di una serata all’interno di un ristorante del posto, tra i predetti si accendeva un alterco per futili motivi, ragion per cui gli interessati venivano subito allontanati dal titolare del locale. Tuttavia, una volta all’esterno, certamente a causa dello stato di forte alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, la lite degenerava in rissa, nel corso della quale i giovani si affrontavano percuotendosi e procurandosi vicendevolmente lesioni fortunatamente lievi. La situazione peggiorava ulteriormente quando il citato giovane pattese, a bordo della propria autovettura, tentava di investire i contendenti procurando lesioni agli arti inferiori alla madre di uno di essi presente sul posto.

Soltanto il tempestivo intervento dei Carabinieri ripristinava l’ordine ed evitava che la situazione potesse degenerare con ulteriori e peggiori conseguenze. Gli arrestati sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

L’A.G. di Patti, dopo il rito direttissimo, convalidava gli arresti, disponendo nei confronti dei tre soggetti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.