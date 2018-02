Saverio Romano (Noi con l’Italia): “A Messina, siamo presenti con i rappresentanti del territorio”

Da una importante formazione politica, giunge questo comunicato nel quale l’onorevole Saverio Romano specifica: “Noi con l’Italia si struttura nel territorio e consolida la propria posizione, riaffermando il ruolo del Centro liberale e popolare. Riconfermiamo l’impegno dei nostri rappresentanti sotto il coordinamento di Roberto Corona, dopo il buon risultato delle elezioni regionali”.

Romano, che è vicepresidente del sodalizio che si presenta alle elezioni del 4 marzo prossimo evidenzia che: “uniti si vince e confido nell’entusiasmo e nell’impegno della dirigenza messinese”.

Con: “Roberto Corona, Antonietta Amoroso, Mario Briguglio, Santino Catalano, Patrizia Causarano, Carmelo Currenti, Silvana Foti, Marcello Greco e Marco Antonio Pettinato”.

Per Roberto Corona: “con il lavoro fatto alle ultime regionali si sono create le premesse per un progetto politico di ampio respiro, inclusivo e aperto alle forze che si riconoscono nei nostri valori e nel nostro programma. Confido nella collaborazione di tutti per un buon risultato, frutto del gioco di squadra, per un modello che non potrà che essere riproposto a livello locale nelle elezioni amministrative”.