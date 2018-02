Il Ministero dell’Interno, ha negato la stabilizzazione dell’utlima parte di precari del Comune di Messina

Il Dipartimento degli Affari Interni del Viminale, ha dato parere negativo alla stabilizzazione dell’ultima tranche di dipendenti precari del Comune di Messina. Questa è stata una conseguenza della mancata approvazione del bilancio 2018-2020 dell’Ente. La Giunta Accorinti, il18 dicembre 2017, con la delibera n. 872, aveva previsto la ricontrattualizzazione e la conseguente stabilizzazione degli ultimi lavoratori (rimasti in attesa della conclusione di un iter burocratico che si trascina da un trentennio) prevedendo la rideterminazione della dotazione organica dell’Istituzione. Questo atto, modificò una prima deliberazione emanata il 7 settembre 2017 ed avente n. 633.

Buona parte del personale di Palazzo Zanca però, si trova ad essere già stato stabilizzato. Per chi ancora non si trova in tale condizione, sembra difficile che ciò possa avvenire entro la fine del mese di marzo, termine ultimo entro il quale l’esecutivo comunale puo’ adottare provvedimenti avente natura di straordinarietà, dato l’avvicinarsi delle elezioni di giugno che daranno alla città nuovi organi elettivi per il prossimo quinquennio.