MESSINA: ACCIUFFATI MENTRE RUBANO UNO SCOOTER: DUE INCENSURATI ARRESTATI DAI CARABINIERI

Nella decorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due incensurati, bloccati con due ciclomotori rubati.

Si tratta del 19enne F. F. e di un minore di 16 anni.

Un equipaggio della gazzella dell’Arma, nel transitare in Via La Farina, all’altezza della Via San Cosimo, notava due giovani a bordo di due ciclomotori: un piaggio liberty ed una vespa 50.

I soggetti, avendo intuito l’intenzione di essere sottoposti a controllo da parte dei militari dell’Arma, tentavano di darsi alla fuga, invertendo repentinamente la marcia. Inseguiti e raggiunti nella Via Bologna i due individui venivano bloccati con l’ausilio di altre autoradio le quali, allertate nel frattempo, convergevano nella zona.

Il successivo controllo dei mezzi, eseguito nell’immediatezza su strada, permetteva non solo di notare evidenti segni di forzatura nel bussolotto d’accensione di entrambi i motoveicoli ma anche di cogliere, da una successiva verifica, che entrambi risultavano oggetto di furto; la vespa era stata da poco rubata, mentre il liberty risultava asportato il 16 gennaio 2018.

Sottoposti a perquisizione personale, uno di essi veniva trovato in possesso di un cacciavite (con il quale verosimilmente erano stati forzati i bussolotti della serratura dei mezzi). Scattava pertanto l’arresto per furto aggravato e ricettazione nei confronti dei predetti.

Su disposizione delle competenti AA.GG., il minore veniva accompagnato presso il Centro di Prima accoglienza per i Minori di Messina mentre il 19enne veniva tradotto, per la celebrazione del rito per direttissima, presso il Tribunale di Messina, al termine del quale il GIP, dopo aver convalidato l’arresto ne disponeva la sottoposizione dell’obbligo di dimora con permanenza in casa.